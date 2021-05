Baerbock stellt sich klar an die Seite Israels

Berlin (Reuters) - Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock stellt die deutsche Unterstützung Israels nicht infrage.

"Die Sicherheit Israels ist Teil deutscher Staatsräson", sagte Baerbock am Montag in Berlin. Israel habe das völkerrechtlich verbriefte Recht auf Selbstverteidigung. Das werde auch die nächste Bundesregierung nicht ändern, sollten die Grünen Teil davon werden. Die Sicherheitskooperation werde dann besprochen und fortgesetzt. Baerbock ergänzte, sie sei erschüttert von den Angriffen auf Israel in den vergangenen Tagen. Dies sei scharf zu verurteilen. "Die Zivilbevölkerung leidet am allermeisten." Es brauche ein Ende der Gewalt "Das muss höchste Priorität in diesem Moment haben." Deutschland sollte die USA bei der Vermittlung unterstützen.