Baerbock und Habeck stellen 'Klimaschutz-Sofortprogramm' vor

BIESENTHAL (dpa-AFX) - Die Grünen-Spitze stellt an diesem Dienstag (12.30 Uhr) ihr Konzept für ein "Klimaschutz-Soforprogramm" vor. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und ihr Co-Parteichef Robert Habeck wollen dazu im Naturschutzgebiet Biesenthaler Becken nördlich von Berlin Projekte präsentieren, die sie im Falle einer Beteiligung an der nächsten Bundesregierung in den ersten Monaten auf den Weg bringen wollen.

Das "Sofortprogramm" kündigen die Grünen in ihrem im Juni verabschiedeten Wahlprogramm bereits an. Sie wollen "auf den 1,5-Grad-Pfad" kommen, also eine Politik verfolgen, die den globalen Temperaturanstieg im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter entsprechend begrenzt. Deutschland müsse seinen Ausstoß an klimaschädlichem Kohlendioxid in den kommenden Jahren drastisch senken, heißt es im Wahlprogramm. Mit ihrem "Klimaschutz-Sofortprogramm" wollen die Grünen erklären, wie dies gelingen soll.

In Umfragen liegen die Grünen seit längerem auf dem zweiten Platz hinter der Union bei zuletzt um die 20 Prozent. Damit ist es gut möglich, dass sie nach der Bundestagswahl am 26. September an Gesprächen über eine Regierungsbildung beteiligt sind./hrz/DP/nas