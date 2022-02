Baerbock - Wir werden alle ukrainischen Flüchtlinge aufnehmen

Berlin (Reuters) - Außenministerin Annalena Baerbock hat betont, dass die EU und Deutschland alle ukrainischen Flüchtlinge aufnehmen werde.

Man sei gemeinsam an den Grenzen des Landes präsent, um zu helfen, sagte die Grünen-Politikerin am Montag in Berlin. Zugleich bremste sie bei dem Wunsch der Ukraine, der EU beizutreten. Dies sei keine Entwicklung, die sich in einigen Monaten vollziehen könne. Baerbock fordert zudem alle Deutschen in Russland auf, eine Ausreise in Erwägung zu ziehen, wenn eine Präsenz nicht dringend nötig sei. Sie verwies auf die zunehmende gegenseitige Sperrung der Lufträume zwischen europäischen Staaten und Russland. Baerbock warf Russlands Präsident Wladimir Putin zudem vor, persönlich für diesen Krieg verantwortlich zu sein. Seine Atomdrohung müsse man ernst nehmen, aber die Nato sei nie eine Bedrohung für Russland gewesen.