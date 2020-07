Bärenfalle im DAX

Der DAX zeigte sich heute Morgen schwächer. Dieser eröffnete unterhalb des Vortagesschluss und somit sah alles nach einem weiteren Abverkauf aus. Doch der Schein trübte. Wie ging der Handelstag aus und welche Werte profitierten?

Der erwartete Ausverkauf im DAX blieb aus

Der letzte Handelstag der Woche startete mit negativen Vorzeichen. Das deutsche Börsenbarometer sah schwach aus und die Indizien deuteten auf einen erfolgreichen Tag für die Bären hin.

Doch der zu Beginn gezeigte Pessimismus legte sich schnell. Der deutsche Aktienindex markierte heute Morgen ein Tagestief bei 12.416,69 Punkten. Doch dann konnten die Bären das Ruder übernehmen.

Die Corona-Neuinfektionen traten erneut in den Hintergrund und der Konjunkturoptimismus trat in den Vordergrund. Eine starke Industrieproduktion in Europa sorgte für Kauflaune der Anleger. Die Industrieproduktion in Italien stieg um rund 42 Prozent zum Vormonat. Der Konsens lag dagegen bei 24 Prozent. Italien hatte besonders stark unter der Coronakrise gelitten und daher befeuerten die Zahlen die Optimisten.

Der DAX entwickelte daraufhin einen Trendtag und erreichte ein Tageshoch bei 12.649,99 Punkten. Den Handel beendete der deutsche Leitindex in der Nähe des Tageshoch mit einem Plus von 1,15%.

Die Parameter des Handelstages sehen Sie hier noch einmal im Detail:

Eröffnung 12.442,22PKT Tageshoch 12.649,99PKT Tagestief 12.416,69PKT Vortageskurs 12.489,46PKT

Welche Aktien zogen das Anlegerinteresse im DAX auf sich?

Gewinner und Verlierer im DAX

Auch heute führt Wirecard die Veliererliste an. Unter anderem belastete hier eine US-Sammelklage. Eine New Yorker Kanzlei reicht eine Sammelklage gegen den Konzern und mehrere Manager ein.

Der Baustoffhersteller HeidelbergCement war mit einem Plus von rund 5% der heutige Gewinner im DAX. Barclays hebte das Kursziel von 45 auf 52 Euro an und belässt die Aktie auf "Underweight". Eine Neubewertung des Sektors und etwas höhere Schätzungen seien der grund für die Kurszielerhöhung, so die Analysten von Barclays. MTU Aero Engines profitierte von der Meldung des Konkurrenten Rolls-Royce. Dieser sieht erste Anzeichen einer kleinen Erholung.

Die entsprechende Liste können Sie hier einsehen:

Wie veränderte sich das Chartbild im mittelfristigen Betrachtungszeitraum?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Der heutige Versuch die Aufwärtstrendlinie zu unterschreiten scheiterte. So konnte der DAX sich erneut behaupten und sogar das Junihoch überwunden. Auch schloss dieser oberhalb der Marke von 12.600 Punkten. Somit setzt sich die Konsolidierung fort. Mit dem heutigen Tag hat sich das Chartbild aber wieder verbessert. Für eine weitere Trendfortsetzung dürfte die Aufwärtstrendlinie nicht erneut unterschritten werden.

So schaut der DAX mittelfristig auf Sicht von drei Monaten im Chart von Tradesignal aus:

In den USA führten die Bankaktien und Netflix die Gewinnerliste an. Netflix profitierte von einem Analystenrating der US-Investmentbank Goldman Sachs. Somit konnten auch die US-Indizes sich stabilisieren und erneut grüne Vorzeichen aufweisen.

Gerne lesen, sehen oder hören wir uns morgen in der Vorbörse mit weiteren Informationen. Folgen Sie uns gerne auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Ihr Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

