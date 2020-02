Bäume auf Tesla-Gelände sollen bis Ende Februar gerodet sein

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der Wald auf dem künftigen Tesla -Werksgelände in Grünheide bei Berlin wird voraussichtlich bis Ende Februar gerodet sein. Für die Arbeiten rechne man mit etwa zwei Wochen, sagte der stellvertretende brandenburgische Regierungssprecher Simon Zunke (Grüne) am Freitag der dpa. Tesla hatte am Vorabend mit der Abholzung von rund 90 Hektar Wald begonnen, die für eine Elektro-Autofabrik weichen sollen.

Das Landesamt für Umwelt in Brandenburg hatte zuvor die Zulassung für einen vorzeitigen Beginn der Rodung erteilt, obwohl es für den Bau des Tesla-Werks noch keine Genehmigung gibt. Das Umweltministerium machte deutlich, dass Tesla "auf eigenes Risiko" mit den Arbeiten beginnen dürfe. Sollte das Vorhaben doch nicht genehmigt werden, müsste der Investor wieder aufforsten./thn/maa/DP/eas