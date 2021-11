BaFin-Chef - Zinstief ein Hauptrisiko für Finanzbranche

Frankfurt (Reuters) - Die Finanzaufsicht BaFin sieht laut Behördenchef Mark Branson im anhaltenden Zinstief eines der größten Risiken für die Branche.

Auf der finanziellen Seite drehten sich die Hauptrisiken um das anhaltende Niedrigzinsumfeld, sagte der neue Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Mark Branson, am Montag auf dem Bankenkongress Euro Finance Week in Frankfurt. "Bleiben die Zinsen weiter so niedrig, beschädigen sie mehr und mehr das Geschäftsmodell von Banken oder Lebensversicherungen, die auf Zinstransformationen angewiesen sind", sagte er. "Steigen die Zinsen abrupt, wird es turbulent." Ein schneller Anstieg wäre zwangsläufig mit Verwerfungen an den Märkten verknüpft.

Ein Traumszenario wäre für die Finanzbranche dagegen aus Sicht des BaFin-Chefs, wenn die Zinsen langsam und stetig steigen würden. Banken sollten sich aber auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Sie müssten an ihrer Profitabilität arbeiten. Denn dies sei eine erste Verteidigungslinie. Der frühere Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma war im August nach Bonn zur BaFin gewechselt. Der Leitzins in der Euro-Zone liegt bereits seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Zudem verlangt die EZB von den Banken seit 2014 Strafzinsen, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken. Aktuell liegt der dafür geltende Einlagensatz bei minus 0,5 Prozent.

Das Dauerzinstief habe weitere unangenehme Nebenwirkungen, sagte der BaFin-Chef. "Es führt zu Übertreibungen an den Märkten und dazu, dass sich Klumpenrisiken bilden, zum Beispiel im Immobilienmarkt." Banken müssten sich daher fragen, welche Risiken sie in ihren Büchern haben, wenn ihre Kunden mit riesigen Schuldenhebeln hantierten. "Ich denke hier besonders an die Schnittstelle zum schnell wachsenden Schattenbankenbereich", sagte Branson.

Ín der Hauszeitschrift "BaFin-Journal" wies der Behördenchef in diesem Zusammenhang auf den Kollaps des hochverschuldeten Hedgefonds Archegos in den USA hin. Der Zusammenbruch hatte mehrere Banken Milliarden gekostet. Die BaFin habe diese Schnittstelle zu den Schattenbanken immer als einen möglichen Schwachpunkt gesehen, sagte Branson. In diesem Umfeld könne sie wirklich gefährlich werden. Zu diesem im Gegensatz zur Bankenbranche noch weitgehend unregulierten Sektor der Finanzwirtschaft werden neben solchen Hedgefonds auch Geldmarktfonds, alternative Investmentfonds sowie spezielle Börsenhändler gezählt.

CYBERRISIKEN IM BLICK

Das Risiko Nummer Eins für den Geschäftsbetrieb in der Finanzwirtschaft sind für den Bafin-Chef derzeit Cyberrisiken. "Ihre Intensität steigt, und sie können durchaus systemische Dimensionen erreichen," warnte er im BaFin-Journal. Er sehe aber auch Gefahren durch Kriminelle, die das Finanzsystem missbrauchten, etwa durch Geldwäsche.

Branson stellte am Montag zudem zehn mittelfristige Ziele für die Jahre 2022 bis 2025 vor, die die Bonner Behörde besonders im Blick behalten will. Dazu gehörten unter anderem die Geldwäscheprävention, die frühzeitige Erkennung von Problem-Unternehmen und der Verbraucherschutz. Derzeit beaufsichtigt die BaFin mit fast 3000 Beschäftigten mehr als 4000 Unternehmen.