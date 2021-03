BaFin geht gegen Wirtschaftsprüfer der Greensill Bank vor

Frankfurt (Reuters) - Im Fall der behördlich geschlossenen Bremer Greensill Bank gerät nun auch deren Bilanzprüfer Ebner Stolz in die Kritik.

Die BaFin habe bei der Wirtschaftsprüferaufsicht APAS eine Meldung mit Bezug zur Greensill Bank gemacht, erklärte die APAS am Donnerstag. Über Inhalte dieser Meldung dürfe sie aus Gründen der Verschwiegenheitspflicht keine Angaben machen. Ein Insider sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die BaFin habe Zweifel daran, dass die Abschlussprüfung bei der Greensill Bank korrekt gelaufen sei.

Ebner Stolz erklärte, man äußere sich nicht zu Mandaten, habe aber allen beteiligten Behörden eine Kooperation im Rahmen der Möglichkeiten angeboten. Die BaFin wollte sich nicht äußern.

Die BaFin hat die Greensill Bank vergangene Woche wegen drohender Überschuldung geschlossen. Das Institut ist abhängig von der britisch-australischen Finanzgesellschaft Greensill Capital, die in die Insolvenz gerutscht ist. Über die Banktochter in Bremen hat die Gesellschaft in den vergangenen Jahren Milliardengelder von Sparern eingeworben, mit denen Geschäfte in der Lieferketten-Finanzierung abgesichert wurden.

Die BaFin hatte die Verantwortlichen der Greensill Bank bei der Staatsanwaltschaft Bremen angezeigt, da das Institut für Forderungen in der Bilanz teilweise keine Nachweise liefern konnte. Die Ermittler prüfen die Anzeige zur Zeit. Sollte die BaFin für Greensill den Entschädigungsfall ausrufen, springt für die Privateinlagen der Einlagensicherungsfonds der deutschen Privatbanken ein. Zahlreiche Kommunen, die bei der Bank teilweise zweistellige Millionenbeträge angelegt haben, dürften aber leer ausgehen. Ihre Einlagen sind seit 2017 nicht mehr über den Fonds abgesichert.

Die BaFin steht selbst in der Kritik, bei Greensill zu spät gehandelt zu haben. Sie musste schon beim Bilanzskandal um Wirecard herbe Kritik einstecken, der langjährige Behördenchef Felix Hufeld verlor in Folge dessen seinen Job.