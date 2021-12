BaFin News: BERNSTEIN MANAGEMENT LTD: BaFin untersagt das öffentliche Angebot von Aktien der TIKTOK INFORMATIONS TECHNOLOGIES UK LIMITED

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat am 13. Dezember 2021 das öffentliche Angebot von Aktien der TIKTOK INFORMATIONS TECHNOLOGIES UK LIMITED BERNSTEIN MANAGEMENT LTD wegen Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 1 der EU-Prospektverordnung untersagt. Daher darf die BERNSTEIN MANAGEMENT LTD keine Aktien der TIKTOK INFORMATIONS TECHNOLOGIES UK LIMITED zum Erwerb in Deutschland anbieten.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (17.12.2021)