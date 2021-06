FRANKFURT (BaFin) -

Die dänische Versicherungsaufsicht Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority - DFSA) hat die BaFin darüber informiert, dass der dänische Maritime and Commercial High Court am 7. Juni 2021 das Insolvenzverfahren über Gefion eröffnet hat.

