BaFin News: Delen Investment Group: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlende Prospekte

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Delen Investment Group, nach eigenen Angaben mit Sitz in Brüssel, lnhaberschuldverschreibungen der Royal Dutch Shell PLC sowie Aktie der Ant Financial und der Duracell ohne die erforderlichen Prospekte in Deutschland öffentlich anbietet.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (11.01.2022)