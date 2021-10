BaFin News: Die CI FINANCIAL GmbH, Hamburg, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut"

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin weist darauf hin, dass sie der CI FINANCIAL GmbH mit Geschäftsanschrift in Hamburg keine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland erteilt hat

(12.10.2021)