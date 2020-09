BaFin News: ExecutiveProFx ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

FRANKFURT (BaFin) -

Das Unternehmen Elite Property Vision LTD aus Sofia, Bulgarien, das auch unter dem Namen ExecutiveProFx am Markt auftritt, wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Soweit es in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen betreibt, wird es ohne die Erlaubnis der BaFin tätig.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (02.09.2020)