Bahn bestellt weitere 43 ICE-Züge bei Siemens

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Bahn baut ihre Fernzug-Flotte aus und kauft 43 weitere Züge des Modells ICE3-Neo.

Die Hochgeschwindigkeits-Züge wurden für rund 1,5 Milliarden Euro bei Siemens bestellt, wie der Staatskonzern und Siemens am Dienstag in Berlin mitteilten. Zusammen mit bereits 2020 bestellten 30 Zügen wächst die ICE3-Neo-Flotte so auf 73. Die ersten Zügen werden laut Plan ab Ende 2022 zunächst auf Verbindungen zwischen Nordrhein-Westfalen und München zum Einsatz kommen. Bis 2029 soll der letzte ICE3-Neo ausgeliefert sein. Insgesamt würde die ICE-Flotte bis Ende des Jahrzehnts so auf insgesamt rund 450 Züge wachsen. Diese sind Kernbestandteil des bis 2030 geplanten Deutschlandtakts, mit dem Nah- und Fernverkehr enger verknüpft werden und Züge in höherer Frequenz an mehr Orten unterwegs sein sollen.

Bahnchef Richard Lutz sagte, er erwarte trotz des Einbruchs in der Corona-Krise für die nächsten Jahre weiter steigende Passagierzahlen. "Das Klimabewusstsein der Bevölkerung wächst jeden Tag. Deshalb spricht alles für den Ausbau der klimafreundlichen Schiene." Verkehrsminister Volker Wissing betonte, die ICE3-Neo seien auch über Grenzen hinweg etwa in die Niederlande einsetzbar und damit ein europäisches Vorhaben.

ZUNÄCHST ZWISCHEN NRW UND MÜNCHEN IM EINSATZ

Der Zug erreicht Geschwindigkeiten von mehr als 300 Stundenkilometer und ist damit schneller als der eigentlich neuere ICE4. Allerdings braucht er geeignete Trassen, wie zwischen Köln und Frankfurt. Geplant ist, auch die Ost-West-Verbindung zwischen Berlin und Nordrhein-Westfallen so auszubauen, dass Züge mit 300 Stundenkilometern dort unterwegs sein können und die Fahrzeit verkürzen. Vorteile des ICE3-Neo sind neben den funkdurchlässigeren Scheiben auch Fahrradplätze, Halter für Tablets an den Vordersitzen sowie mehr Türen für den schnelleren Ein- und Ausstieg.

Lutz und Siemens-Chef Roland Busch sagten, es werde bereits eine neue Generation von ICE-Zügen entwickelt. Diese sollen Ende der 20er Jahre oder zu Beginn der 30er zum Einsatz kommen. Sie sollten unter anderem digitaler sein und einen ebenerdigen Einstieg ohne Stufen möglich machen.