Bahn: GDL-Streik hat Millionen Passagiere getroffen

BERLIN (dpa-AFX) - Der am Freitag beendete Lokführerstreik hat nach Einschätzung der Deutschen Bahn mehrere Millionen Menschen betroffen. Vor allem Pendler und Urlauber mussten auf andere Reisemöglichkeiten ausweichen. An normalen Tagen nutzen täglich rund 4,6 Millionen Fahrgäste die Züge des Nah- und Fernverkehrs, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte.

Mit dem Ersatzfahrplan habe man ein zwar stark reduziertes, aber stabiles und verlässliches Angebot gemacht. In den Regionetzen waren demnach an den beiden Streiktagen Mittwoch und Donnerstag jeweils rund 40 Prozent der Züge unterwegs. Im Fernverkehr wurde das Angebot nach rund 25 Prozent vom Mittwoch am Folgetag noch etwas gesteigert. Die Reisenden hätten besonnen und verständnisvoll auf die besondere Situation reagiert./ceb/DP/jha