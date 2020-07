Bahn kauft für eine Milliarde Euro 30 ICE-Velaro-Züge bei Siemens

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Bahn kauft 30 Hochgeschwindigkeitszüge von Siemens.

Der Auftrag habe ein Volumen von einer Milliarde Euro, bestätigten die beiden Konzerne am Mittwoch eine entsprechende Reuters-Meldung[L5N2EK372]. Die ICE-Züge vom Typ Velaro sollen ab 2022 zunächst zwischen Nordrhein-Westfalen, Frankfurt und München zum Einsatz kommen. Die Velaros sind eine Weiterentwicklung des ICE-3 und sind über 300 Stundenkilometer schnell. Die Züge sollen frequenzdurchlässige Scheiben für besseren Mobilfunkempfang sowie auch Fahrradstellplätze haben. Gebaut wird der Velaro an Siemens-Standorten in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Österreich.