Bahn-Kreise: Unterstützung für 3G - einheitliche Regeln notwendig

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Deutschen Bahn zeigt sich Unterstützung für die geplante Einführung der 3G-Regel im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Die Bahn werde alles unternehmen, um in der sich zunehmend zuspitzenden Corona-Lage bei der Eindämmung der Pandemie konstruktiv mitzuwirken, hieß es am Montag aus Unternehmenskreisen. Wichtig seien aber einheitliche Regeln in der Branche und möglichst auch für die übrigen Verkehrsträger. Die Kontrolle von 3G müsse durch die zuständigen Behörden geregelt werden.

Die Fraktionen von SPD, FDP und Grünen planen, dass Ungeimpfte ohne negativen Test künftig keine Busse und Bahnen mehr benutzen dürfen - unabhängig von der weiter geltenden Maskenpflicht. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus gebremst werden./bf/DP/ngu