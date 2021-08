Bahn: Mittwoch wieder weitgehend normaler Zugverkehr

BERLIN (dpa-AFX) - Für Fahrgäste der Deutschen Bahn (DB) soll es nach Ende des Streiks in der Nacht zu Mittwoch keine großen Einschränkungen mehr geben. "Die DB geht davon aus, dass am Mittwoch der Zugverkehr wieder weitgehend normal laufen wird", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Kundinnen und Kunden sollten sich dennoch vor Reisebeginn über die Website, die App oder telefonisch informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt.

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer im Personenverkehr endet nach 48 Stunden am Mittwoch um 2.00 Uhr. Auch im Güterverkehr der DB, der schon seit Samstag bestreikt wird, sollen dann wieder Züge rollen. Dazu wurden am Dienstag Mitarbeiter und Züge auf den Weg zu den passenden Einsatzorten gechickt.

Die Bahn sprach auch am zweiten Streiktag im Personenverkehr am Dienstag von einer insgesamt ruhigen Betriebslage. Im Fernverkehr sei 30 Prozent des Zugangebots verfügbar, im Regional- und S-Bahn-Verkehr im Durchschnitt 40 Prozent./bf/DP/jha