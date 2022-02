Bahn passt Infrastruktur für Anforderungen von E-Autowerken an

BERLIN/BREMEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will ihre Logistik im Güterverkehr stärker an die Anforderungen der Automobilindustrie für die E-Auto-Produktion anpassen. In Bremen hat der Konzern am Montag ein neues Logistikzentrum wenige Hundert Meter vom Mercedes-Benz -Werk eröffnet. Hier sollen künftig Batteriesysteme für die Produktion der Elektrofahrzeuge des Autokonzerns per Güterzug angeliefert werden, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten.

Die Batterien stammen aus dem Mercedes-Werk in Hedelfingen in Stuttgart. Auf der neuen Anlage in Bremen können sie entladen, zwischengelagert und für die spätere Montage vorsortiert werden. In Bremen produziert Mercedes die E-Limousine EQE.

"Wir sind stolz, dass Mercedes-Benz uns nicht nur die Auslieferung von Neufahrzeugen in alle europäischen Länder anvertraut, sondern auch die Versorgung der Werke mit dem neuen Herzstück der E-Autos - den Antriebsbatterien", teilte die Vorständin für den Bahn-Güterverkehr, Sigrid Nikutta, mit.

Mit einem Geschäftsanteil von rund 25 Prozent ist die Automobilindustrie für den Güterverkehr auf der Schiene einer der wichtigsten Kunden. Derzeit transportieren die Güterzüge vor allem Neufahrzeuge. Mit ihren Zielen für eine klimaneutrale Produktion müssen die Autokonzerne aber immer mehr die restliche Lieferkette in den Blick nehmen und Transportwege umstellen.

Für die Bahn sind die neue Anlage in Bremen und die dort installierten Lager- und Logistikabläufe deshalb ein wichtiges Aushängeschild für weitere Kunden. Einzelne Elemente daraus ließen sich schnell auch in anderen Logistikzentren einfügen, betont das Unternehmen. Auch der Bau ganzer Anlagen dieser Art sei möglich./maa/DP/jha