Bahn-Preise sinken wegen Steuersenkung - Bordrestaurants öffnen

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Bahn senkt ab Juli in ICE und IC die Preise und öffnet auch die Bordrestaurants wieder.

Der Staatskonzern gibt die im Zuge des Corona-Konjunkturprogramms beschlossene Mehrwertsteuersenkung weiter und reduziert die Ticketpreise um 1,9 Prozent, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Demnach kostet das günstigste Spar-Ticket auf Fernstrecken dann 17,50 Euro. Auch die Bahncards werden billiger. Zudem sollen ab Mitte Juli die Bordrestaurants mit Bedienung wieder öffnen, nachdem sie wegen der Corona-Pandemie geschlossen werden mussten. Bei Speisen und Getränken wirkt sich die Mehrwertsteuersenkung ebenfalls aus. Die Bahn reduziert hier die Preise um 2,5 Prozent.

Im Nahverkehr mit den zahlreichen Verkehrsverbünden und der Beteiligung der Kommunen ist das Vorgehen dagegen uneinheitlich. In einigen Regionen wird die Senkung weitergegeben, obwohl sie häufig nur wenige Cent ausmacht. Andere Verkehrsunternehmen geben sie nur teilweise weiter oder finanzieren damit die Hygiene-Maßnahmen mit. Die Mehrwertsteuersenkung ist ohnehin auf ein halbes Jahr begrenzt, danach könnten die Preise wieder steigen. Im Fernverkehr der Bahn wurde der Steuersatz allerdings bereits im Zuge des Klimapakets Anfang des Jahres von 19 auf 7 Prozent reduziert, was der Konzern ebenfalls weitergab. Jetzt sinkt dieser Satz noch einmal auf 5 Prozent. Bundestag und Bundesrat wollen dies noch am Montag in Sondersitzungen beschließen, damit die Senkung ab Mittwoch wirken kann.