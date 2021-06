Bahn will Fernbahntunnel in Frankfurt bauen

FRANKFURT/M. (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will in Frankfurt am Main einen Eisenbahntunnel unter der Innenstadt samt unterirdischem Haltepunkt für Fernzüge bauen. Eine Machbarkeitsstudie habe ergeben, dass das Projekt realisierbar sei, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit./isa/hus/chs/DP/nas