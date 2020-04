Bahnkunden-Verband fordert: Mindestabstand auch im Nahverkehr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Bahnkunden-Verband fordert, es müsse auch in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs das Abstandsgebot zwischen den Menschen gelten. "Wenn die oberste Priorität das Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 Metern ist, dann muss dies auch in allen öffentlichen Verkehrsmitteln umsetzbar sein", erklärte der Verband am Samstag. "Deshalb gehören bauliche Maßnahmen auf den Bahnsteigen und in den Fahrzeugen selbstverständlich dazu." Der Verband versteht sich als Lobby der Bahnkunden.

Die öffentliche Seite müsse alles tun, um den Mindestabstand - mit und ohne Masken - auch im Nahverkehr umzusetzen. "Das beginnt bei der Verstärkung des Schulbusangebotes in ländlichen Regionen, damit die Schüler auch bereits hier den Mindestabstand einhalten können, über ein extrem schnelles Reagieren bei Nachfragespitzen bis hin bis zum Busersatzverkehr bei Bauarbeiten."

Generell müsse gelten, dass der theoretische Besetzungsgrad bei der Kapazitätsberechnung für Bahnen und Busse von vier Menschen pro Quadratmeter der Vergangenheit angehöre. "Hier müssen sofort die Verkehrsunternehmen handeln und das Platzangebot mindestens verdoppeln - wie sonst sollen die Fahrgäste zueinander den Mindestabstand einhalten?" Der Verband schlug vor, etwa Sitzbänke auszubauen./cco/DP/nas