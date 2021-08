Bahnstreik im Personenverkehr hat begonnen

Berlin (Reuters) - Die Lokführergewerkschaft GDL hat am frühen Mittwochmorgen ihren Streik auch im Personenverkehr begonnen.

Seit 02.00 Uhr werden bundesweit Nah- und Fernverkehrszüge bestreikt. Dies dürfte dann am Mittwochmorgen zunächst vor allem Pendler auf dem Weg zur Arbeit treffen, da auch S-Bahnen von der Deutschen Bahn betrieben werden. Auch viele Urlauber müssen mitten in der Ferienzeit mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Nach Angaben der Bahn wird nur noch ein Viertel der IC und ICE fahren. Begonnen hatte die GDL mit dem Arbeitskampf bereits am Dienstagabend im Güterverkehr. Der Ausstand soll bis Freitagmorgen um 02.00 Uhr dauern.

Nach den gescheiterten Tarifverhandlungen will die GDL mit dem Arbeitskampf ihren Forderungen Nachdruck verleihen. In einer Urabstimmung hatten 95 Prozent für den Streik votiert.