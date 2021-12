BAI gibt Preisträger der Global Innovation Awards 2021 bekannt

- Die Gewinner spiegeln einen Fokus auf sich entwickelnde Kundenbedürfnisse und verbesserte digitale Erlebnisse wider -

Heute hat BAI die Gewinner der BAI Global Innovation Awards 2021 bekannt gegeben, des renommiertesten Preisverleihungsprogramms der Branche, das transformative Lösungen für Finanzdienstleistungen weltweit hervorhebt.

Die diesjährigen Gewinner wurden vom Innovation Circle ausgewählt, einer Jury aus angesehenen Juroren und Beratern aus der ganzen Welt, die an der Spitze der Innovation stehen. Zusammen mit BAI identifizierten sie Finalistinnen und Finalisten aus einer beeindruckenden Liste von Einreichungen und wählten schließlich die Preisträger und Sonderauszeichnungen aus.

Jedes Jahr passt BAI die Preiskategorien an die dynamische Natur der Branche an. Eine neue Kategorie für 2021, Innovation in Digital Transformation, erhielt die meisten Nominierungen und spiegelt die Priorität wider, die führende Finanzdienstleister der digitalen Technologie und der Verbesserung des Kundenerlebnisses beimessen.

„Das Innovationsengagement in der Finanzdienstleistungsbranche ist in diesem Jahr noch einmal gestiegen, mit einem noch stärkeren Fokus auf den Kunden“, sagte Debbie Bianucci, Präsidentin und CEO von BAI und Jurorin im Innovation Circle. „Neben der strategischen Entwicklung einer Innovationskultur beginnen die Organisationen mit der wirkungsvollsten Innovation mit einem Ansatz von außen nach innen. Dieser kundenorientierte Fokus ist die Grundlage aller Planung und Ausführung und scheint einer der stärksten Triebkräfte für die Ergebnisse und die Wirkung von Innovationsinitiativen zu sein.“

Die Preisträger der BAI Innovation Awards 2021 sind:

Innovation bei Verbraucherprodukten oder -dienstleistungen

Commonwealth Bank of Australia, Australien: CommBank Benefits Finder (Suchmaschine für Leistungen)

Innovation in der digitalen Transformation

Deutsche Bank, Deutschland: Initiative für in API-Programm eingebettete Finanzinitiative der Deutschen Bank

Innovation im Humankapital

Payactiv, USA: Erlebnisplattform zu Lebensgrundlagen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Innovation bei Verbesserung interner Prozesse

PKO Bank Polski, Polen: Weg zu papierlosen Bankgeschäften mit Unterstützung durch Blockchain-Technologien

Innovation bei Produkten oder Dienstleistungen für kleine Unternehmen

Santander Bank, N.A., USA: Treasury-Fusion von Santander für Ihren Geschäftsstandort

Sonderauszeichnungen 2021:

Innovationen im Bereich Compliance und Risikomanagement

Hummingbird, USA: Die Hummingbird-Plattform

Innovation in der gesellschaftlichen Wirkung

Wintrust Financial Corporation, USA: Wintrust PPP Resource Centers

Glückwünsche an alle Gewinner der BAI Global Innovation Awards 2021! Mehr über die diesjährigen Finalisten und Gewinner erfahren Sie hier: https://www.bai.org/globalinnovations/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211207006139/de/

Kendall Carwile

William Mills Agency

+1 678 781 7224

kendall@williammills.com