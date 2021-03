BAIDU - Der EMA200 hat (vorerst) gehalten

Baidu Inc. - WKN: A0F5DE - ISIN: US0567521085 - Kurs: 204,655 $ (NASDAQ)

Das Fazit der jüngsten (Pfeil türkis im Tageschart unten) Betrachtung von Anfang des Monats ("BAIDU - Aktie steht am Scheideweg") lautete wie folgt: "Eine beeindruckende Performance in solch einer kurzen Zeitspanne, man könnte es aber auch einfach einen spekulativen Exzess nennen. Vom Hoch hat die Akte nun wieder 90 USD an Wert verloren und setzte gestern an den EMA50 im Tageschart zurück. Hier sollten die Bullen nun wieder Farbe bekennen, ansonsten droht ein direkter Durchmarsch Richtung 185 bis 195 USD. Dies ist im übrigen das favorisierte Szenario für die kommenden Tage und Wochen."

Eins zu Null für die Bären

Die Aktie des chinesischen Internetkonzerns brauchte knapp drei Wochen für das favorisierte Abwärtszenario und erreichte am vergangenen Freitag sogar die 175 USD-Marke. Am EMA200 konnte sich der Wert dann stabilisieren und eine mögliche Gegenbewegung einleiten.

Die Kerze vom vergangenen Freitag ist kurzfristig erst einmal bullisch und könnte eine größere Erholung einleiten. In Anbetracht des heftigen Abwärtsmomentums in der vergangenen Woche - bedingt durch die Schieflage eine Hedgefonds - ist es aber sicher erst einmal nicht verkehrt zu warten, bis eine bestätigte Umkehrformation vorliegt. Dies ist aktuell (noch) nicht der Fall.

Baidu Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)