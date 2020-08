BAIDU - Die Käufer dürfen weiter hoffen

Baidu Inc. - WKN: A0F5DE - ISIN: US0567521085 - Kurs: 124,635 $ (NASDAQ)

Das in der vergangenen Woche hier an dieser Stelle ("BAIDU- Aktie erreicht wichtiges Level") vorgestellte Setup für den an der Nasdaq gelisteten chinesischen Internetwert ist hervorragend angelaufen. Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Mit dem Bereich um 125 USD wurde die erste Widerstandszone auf der Oberseite bereits erreicht. Wie ein Blick auf den Tageschart unschwer belegt, gab es in dieser Zone auch bereits schon die ersten Gewinnmitnahmen.

Gewinnmitnahmen um 125 USD

Diese könnten sich in den kommenden Handelstagen zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen. Solange die Aktie jedoch nicht per Tagesschluss unter 120 USD abrutscht, dürfen die Käufer weiter auf eine Fortsetzung gen Norden in den Bereich des Julihochs bei 135 USD hoffen.

Unterhalb von 120 USD bekommen hingegen die Bären wieder Rückenwind - in dem Falle müsste eine größere Verkaufswelle eingeplant werden.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren

Baidu Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)