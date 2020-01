BAIDU - Fulminanter Jahresauftakt

Baidu Inc. - WKN: A0F5DE - ISIN: US0567521085 - Kurs: 134,470 $ (NASDAQ)

Keine Frage, der erste Handelstag des neuen Handelsjahres 2020 gehörte gestern den China-Aktien. Das freut mich sehr, denn zum einen sind Anhänger dieser Werte noch vom Vorjahr teilweise arg gebeutelt. Oftmals wurden selbst gute Ansätze aus charttechnischer Sicht mit Blick auf diverse Trump-Tweets wieder abverkauft. Zum anderen hat sich gezeigt, dass es richtig war, an den bullischen Setups der Werte festzuhalten. So ist die Aktie von JD.com auf dem besten Wege, das Kurspotenzial in Richtung 40 USD auszuschöpfen. Wieder einmal war es eine klassische Umkehrkerze im Wochenchart, die die Basis gelegt hatte. Der Hinweis Anfang Dezember war also Gold wert. Zum anderen entwickelt sich nun auch die Baidu-Aktie nach anfänglichen Schwierigkeiten in die richtige Richtung. Meine Analysenserie zur Baidu-Aktie können Sie hier nachlesen, das letzte Ziel bei 128,60 USD erreichte der Wert passendweise kurz vor Jahresschluss 2019.

Gestern eröffnete der Titel wiederum mit einem Gap über dem EMA200 und dem Widerstand bei 128,60 USD und kannte in der Folge kein Halten mehr. Damit sollte ein weiterer Befreiungsschlag aus technischer Sicht gelungen sein. Das 61,8 %-Fibonacci-Retracement über die letzte massive Abwärtsbewegung in Verbindung mit einem Gap und einer charttechnischen Abrisskante aus dem Mai 2019 bildet zwischen 150 und 153,80 USD eine mittelfristige Zielzone für die kommenden Handelswochen. Absicherungen können nun bereits unter 124,67 USD in den Markt gelegt werden (aggressivere Methode), müssten aber spätestens unter dem Tief bei 113,30 USD platziert werden (konservativere Variante).

Analysten erwarten 2020 den fundamentalen Turnaround bei Baidu. Sollte sich dieser bestätigen, lassen KGVs von 19 und 14 für 2020 und 2021 genügend fundamentalen Spielraum zur Oberseite.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. CNY 106,36 117,93 131,86 Ergebnis je Aktie in CNY -3,05 34,40 46,36 KGV - 19 14 Dividende je Aktie in CNY 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

