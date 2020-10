BAIDU - War es das nun erst einmal auf der Oberseite?

Baidu Inc. - WKN: A0F5DE - ISIN: US0567521085 - Kurs: 130,904 $ (NASDAQ)

Das zuletzt skizzierte bullische Szenario bei Baidu ist schlussendlich wie erwartet eingetreten, allerdings gab es zuvor einen kurzen Bärenkonter zurück unter die 120er Marke.

Wie ist die derzeitige Chartlage einzustufen?

Die Aktie stieg am vergangenen Mittwoch rasant an und markierte den höchsten Stand seit Januar im Bereich um 138,50 USD. Gestern wurde die chinesische Internetaktie allerdings schon wieder stark verkauft. Die Tatsache, dass die Bullen nach dem neuen bewegungshoch so schroff zurückgewiesen werden, ist kurzfristig bärisch zu interpretieren.

Nach einer avisierten Stabilisierung und einem möglichen Re-Test des Wochenhochs kommt die Aktie kurzzeitig sogar für die Shortseite in Frage.

Baidu Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)