Baker Hughes wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Die amerikanische Energiefirma Baker Hughes Co (ISIN: US05722G1004, NYSE: BKR) wird ihren Aktionären eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Quartalsdividende von 18 US-Cents ausschütten. Ausbezahlt wird die Dividende am 20. November 2020 (Record date: 9. November 2020).

Somit werden auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 0,72 US-Dollar je Anteilsschein ausgeschüttet. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 14,35 US-Dollar (Stand: 29. Oktober 2020) 5,02 Prozent.

Baker Hughes mit Sitz in Houston, Texas, beschäftigt rund 60.000 Mitarbeiter. Die heutige Firma entstand im Jahr 2017 aus der Fusion von Baker Hughes mit der Öl- und Gassparte von General Electric. Im Oktober 2019 wurde der Name von BakerHughes, a GE Company (BHGE) in Baker Hughes Company geändert. Die Firma ist ein Zulieferer der Öl- und Gasindustrie.

Im dritten Quartal (30. September) 2020 wurde ein Umsatz von 5,05 Mrd. US-Dollar nach 5,88 Mrd. US-Dollar im Vorjahr erwirtschaftet, wie am 21. Oktober berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 170 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 57 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Der bereinigte Ertrag (non-GAAP) lag bei 27 Mio. US-Dollar nach einem bereinigte Ertrag (non-GAAP) von 114 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 mit 44,01 Prozent im Minus (Stand: 29. Oktober 2020). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 14,9 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de