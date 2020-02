Baldauf: Neuer CDU-Chef soll auch Kanzlerkandidat sein

MAINZ (dpa-AFX) - Nach Auffassung des CDU-Bundesvorstandsmitglieds Christian Baldauf soll der neue CDU-Parteivorsitzende auch Kanzlerkandidat der Union werden. "Die Kanzlerkandidatur muss natürlich mit der CSU vorher besprochen werden", sagte Baldauf der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit Blick auf den CDU-Sonderparteitag am 25. April. CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder habe ja aber erklärt, dass er selbst nicht wolle. "Und ein anderer hat sich noch nicht gemeldet", sagte der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 14. März 2021.

"Die CDU hat sehr starke Kandidaten", betonte Baldauf mit Blick auf den früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz, den NRW-Regierungschef Armin Laschet und Ex-Umweltminister Norbert Röttgen, die bereits ihre Kandidatur erklärt haben. Dass sich bislang nur Männer und diese alle aus Nordrhein-Westfalen gemeldet hätten, sei aus seiner Sicht unerheblich.

Vom neuen Parteichef und möglichen Kanzlerkandidaten wolle er wissen, wie er die Union wieder deutlich über 30 Prozent bringen und wie er Deutschland in den nächsten zehn Jahren gestalten wolle, sagte Baldauf. "Die Themen sind Renten-, Außen- und Europapolitik sowie Gesundheitspolitik, die Sicherung von Arbeitsplätzen im internationalen Wettbewerb, Pflege sowie Umwelt- und Klimaschutz." In Umfragen rangieren CDU/CSU zurzeit bei rund 27 Prozent.

Aus den inhaltlichen Vorstellungen ergebe sich dann automatisch eine Abgrenzung zu Rechts und Links. "Die Linkspartei will einen anderen Staat, und die AfD auch." Mit ihrem neuen Programm müsse die CDU die AfD unter fünf Prozent bekommen, forderte er.

Die CDU in Thüringen müsse sich sofort für Neuwahlen aussprechen, um glaubwürdig zu sein, sagte Baldauf. Es könne nicht sein, dass diese verschoben würden, um Jobs von Parlamentariern zu sichern./irs/DP/zb