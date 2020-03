BALLARD POWER - Es wird neues Kapital aufgenommen

Ballard Power Systems Inc. - WKN: A0RENB - ISIN: CA0585861085 - Kurs: 9,180 $ (NASDAQ)

Man hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Werden Aktien chronisch klammer Unternehmen gehypt, reagieren die Verantwortlichen in den USA oftmals schnell und führen auf dem höheren Aktienkursniveau Kapitalmaßnahmen durch. Die Überlegung dahinter ist recht einfach. Um dasselbe Volumen zu generieren, ist eine deutlich niedrigere Anzahl an neu ausgegebenen Aktien notwendig. Die Verwässerung fällt also weniger ins Gewicht. Bei Inovio würde mich ein solcher Schritt in Kürze nicht wundern. Bei Ballard Power ist er bereits erfolgt.

75 Mio. USD will das Unternehmen im Rahmen eines "ATM-Programms" einnehmen. Der Emissionserlös, der durch die neu ausgegebenen Aktien erzielt werden soll, ist für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Es wäre schöner gewesen, die Verantwortlichen hätten sich hier etwas konkreter geäußert.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. USD 142,44 176,40 221,02 Ergebnis je Aktie in USD -0,23 -0,21 -0,15 KGV - - - Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht sieht der Titel noch einigermaßen robust aus. Ob sich aber gerade ein Highbeta-Titel wie Ballard Power dem Marktumfeld auf Dauer entziehen wird, ist fraglich. So sah jedenfalls meine Prognose aus einem der US-Wunschanalysenvideos aus. Als Kaufniveau wurden 8,38 USD genannt. Diese Marke ist nun erreicht. Ein sinnvolles Stoppniveau wäre unter dem EMA50 Woche und dem mittelfristigen Aufwärtstrend bei rund 6,70 USD gegeben, spätestens aber unter dem Zwischentief bei 5,50 USD.

Ballard-Power-Aktie (Wochenchart)

Im Tageschart hängt der Wert unter dem EMA50 bei 9,80 USD fest. Aus diesem Bild heraus wären Rückläufe in Richtung 7,00 USD durchaus denkbar. Dort könnte man den Titel in dieser Zeitebene versuchen "abzustauben". Absicherungen sind, wie oben beschrieben, knapp unter diesem Unterstützungscluster zu setzen.

Ballard-Power-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)