Ballard Power, Plug Power, BYD, Tesla, Enphase Energy, SolarEdge, JinkoSolar, Varta - Maydorns Meinung

In dieser Ausgabe geht es um Ballard Power, Plug Power, BYD, Tesla, Enphase Energy, SolarEdge, JinkoSolar und Varta.

Wasserstoff bleibt - neben Tesla - das heißeste Thema an der Börse. Die Aktien haben sogar noch einen Gang hochgeschaltet. Ballard Power und Plug Power haben am Mittwoch jeweils prozentual zweistellig zugelegt und neue Mehrjahreshochs erreicht. Was steckt hinter den enormen Kurssteigerungen und bei welchem Wert lassen sie sich zumindest ansatzweise rechtfertigen?

Tesla hat sich nach einer erneuten Kaufempfehlung wieder der Marke von 1.000 Dollar angenähert. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis sie erreicht wird. Von solchen Kursen können BYD-Aktionäre nur träumen, aber zuletzt konnten auch sie sich über kräftige Kursgewinne freuen. Was steckt hinter der plötzlichen Aufholjagd von BYD?

Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die rasante Aufwärtsbewegung im Solarsektor, die von Enphase Energy ausgelöst wurde. Die Aktie legte am Mittwoch um über 40 Prozent zu und zog die Papiere von SolarEdge und JinkoSolar mit nach oben. Sind die Kurssteigerungen gerechtfertigt? Und können sie sich fortsetzen? Dies Fragen stellen sich auch die Aktionäre von Varta. Privatanleger mögen die Aktie, die Analysten eher nicht. Aber warum eigentlich nicht?

Zugehörige Wertpapiere: , CA0585861085, US72919P2020, CNE100000296, US88160R1014, US29355A1079, US83417M1045, US47759T1007, DE000A0TGJ55,