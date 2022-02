BALLARD Power,PLUG Power,POWERCELL,NEL ASA - Katastrophencharts

Charts anbei. Wenn mittelfristige dynamische Abwärtskorrekturen erst einmal entstanden sind, ist es sehr schwer diese zu beenden. Sie fräsen sich immer tiefer und tiefer in das Kursgeschehen.

Bei Aktien mit solchen Charts bietet es sich an eine charttechnische Bodenbildung abzuwarten. Die benötigt Zeit! Der Boden kommt in den allermeisten Fällen langsam allmählich. Nicht an einem Tag.

Hier zeigt sich auch, wie wichtig die richtige Aktienauswahl für langfristig ausgerichtete Anleger ist. Hat man nur solche Aktien im Portefeuille, verliert man innerhalb weniger Monate die Hälfte des Kapitals und mehr. Deshalb als Basis einer langfristigen Anlage meines Erachtens sinnvollerweise Index-ETF-Strategien fahren. Mit einem Index-ETF legt man in eine ganze Volkswirtschaft, in eine Region, in einen ganzen Sektor an und unterliegt damit weniger dem Einzelausfallrisiko von Aktien.

Ballard Power Systems Inc.Plug Power Inc.PowerCell Sweden AB (publ)NEL ASA

