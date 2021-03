Baloise will Innovationsportfolio auf eine Milliarde Franken ausbauen

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Versicherungskonzern Baloise will weiterhin in neuartige Geschäftsansätze und digitale Angebote investieren.

Im Jahr 2025 solle das "Innovationsportfolio" einen Wert von rund einer Milliarde Franken (902 Millionen Euro) repräsentieren, sagte Baloise-Chef Gert De Winter am Dienstag. Seit 2017 habe das Baseler Unternehmen rund 200 Millionen Franken in Start-ups wie die Online-Versicherung Friday und den Automobil-Abonnement-Anbieter AboDeinauto in Deutschland, die Umzugs- und Reinigungsdienst-Plattformen Movu und Batmaid in der Schweiz oder den digitalen Immobilienverwalter Keypoint in Belgien gesteckt.

Wie viel das Portfolio aktuell wert sei, wollte De Winter nicht sagen, stellte Informationen dazu aber für die Zukunft in Aussicht. Einige Beteiligungen seien rentabel, in den meisten Fällen handle es sich aber um Investitionen in die Zukunft, räumte der Baloise-Chef ein. Ziel sei es, über diese meist digitalen Plattformen und Angebote bis 2025 ein zusätzliches Geschäftsvolumen von mehr als 350 Millionen Franken zu generieren.

An der Börse ist Baloise, die im vergangenen Jahr wegen Schadenzahlungen und Wertberichtigungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise einen Gewinnrückgang verbuchte, aktuell rund 8,3 Milliarden Franken wert.