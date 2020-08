Baltische Staaten verhängen gegen Lukaschenko Reiseverbot

Vilnius (Reuters) - Die drei baltischen Staaten haben dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko ein Reiseverbot erteilt.

Von der Maßnahme seien weitere 29 Vertreter von Belarus betroffen, teilten Litauen, Lettland und Estland gemeinsam am Montag mit. Damit preschen die drei EU-Länder innerhalb der Gemeinschaft vor. Eigentlich habe man einen friedlichen Dialog zwischen der Regierung und der Bevölkerung angestrebt, hatte Litauens Präsident Gitanas Nauseda zuvor vor Journalisten gesagt. "Aber wir sehen, dass das Regime dazu nicht bereit ist." Daher müssten die baltischen Staaten vorangehen und ein Exempel statuieren.

Lukaschenko hatte sich bei der Präsidentenwahl am 9. August zum Sieger erklärt. Die Opposition erkennt dies nicht an. Vorwürfe der Wahlmanipulation weist Lukaschenko zurück. Seither kommt es in Belarus zu zahlreichen Protesten, die teilweise gewaltsam niedergeschlagen wurden.

Litauen und Lettland grenzen an Belarus. Die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja war nach der Wahl nach Litauen ins Exil gegangen. Sie will sich am Freitag auf Einladung Estlands vor dem UN-Sicherheitsrat äußern.

Lukaschenko hatte am Freitag mit Gegensanktionen gedroht, sollten Strafmaßnahmen gegen sein Land wegen seiner umstrittenen Wiederwahl verhängt werden. So würde er gegebenenfalls Transitrouten kappen und litauische Häfen boykottieren lassen, zitierte die Nachrichtenagentur Belta Lukaschenko. Über Belarus werden unter anderem Öl- und Gasexporte aus Russland nach Europa geliefert.