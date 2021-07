BALYO und FM Logistic geben ihre Partnerschaft im Rahmen der Eröffnung einer Fulfillment-Logistik-Plattform bekannt

Einstellung eines neuen Chief Sales Officer

BALYO (Paris:BALYO) (FR0013258399, Ticker: BALYO, PEA-PME-qualifiziert), technologisch führend in der Konzeption und Entwicklung innovativer Roboterlösungen für Flurförderzeuge, gibt die Eröffnung seines eigenen Logistik-Vertriebszentrums bekannt. Dieses Center eignet sich ideal dazu, seine technologischen Innovationen in vollem Umfang zu verfolgen und seine Kunden und Partner zu begrüßen.

Der neue Standort in Moissy-Cramayel südöstlich von Paris ist in eine Prologis-Logistikplattform integriert, auf der führende Logistikunternehmen tätig sind.

BALYO und FM Logistic geben daher den Abschluss einer Partnerschaft zur Eröffnung einer Fulfillment-Logistikplattform bekannt. Ziel dieser Zusammenarbeit zwischen dem Technologieführer in der Konzeption und Entwicklung innovativer Roboterlösungen für Flurförderzeuge und dem Supply-Chain-Spezialisten ist es, gemeinsam und schnell ein Referenz-Logistikzentrum mit mobiler Robotik in Frankreich und Europa, und zwar nicht nur für Kunden, sondern auch für Schulen und Universitäten, zu entwickeln.

Das BALYO Fulfillment-Center, eine traditionelle Logistikzelle, die früher von einem Logistikdienstleister betrieben wurde, ist heute ein operatives Center, das Palettenbewegungen völlig autonom mit BALYO-Robotern von Laderampe zu Laderampe abwickelt. Der Betrieb findet unter realen Bedingungen statt, die denen eines Logistiklagers entsprechen.

Das Unternehmen beginnt derzeit mit der Vermarktung der mehr als 5.000 Palettenstellplätze. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird FM Logistic, ein langjähriger Partner und Kunde von BALYO, seine Expertise beim operativen Management der Logistikaktivitäten des Standorts einsetzen.

„Wir sind sehr stolz darauf, mit BALYO zusammenzuarbeiten zu können, um dieses Referenzcenter zu betreiben. Durch diese Partnerschaft werden wir in der Lage sein, unsere Expertise als Supply-Chain-Spezialist einzubringen und von den neuesten Innovationen und Funktionalitäten in der mobilen und auf Palettenbewegungen angewandten Robotik zu lernen. Unsere Branche ist vielen Veränderungen unterworfen, bei denen Innovation eine wichtige Rolle spielt, um Mitwettbewerbern gegenüber voraus zu sein und die Problemstellungen unserer Kunden zu meistern.“ Yannick Buisson, Generaldirektor Frankreich, Mittel- und Westeuropa - FM Logistic

In diesem für Besucher zugänglichen Center können alle Kunden, Partner und potenzielle Kunden von BALYO die Roboter unter realen Bedingungen arbeiten sehen, die ihren Logistik- oder Produktionszentren ähneln.

Darüber hinaus erlaubt die Vielfalt der ausgeführten Logistikströme BALYO, die kontinuierliche Verbesserung des Betriebssystems und der in den Robotern eingebetteten technologischen Bausteine zu beschleunigen.

BALYO kündigt bereits jetzt die laufenden Verhandlungen über die Umsetzung ähnlicher Initiativen in Südostasien und auf dem US-Markt an.

Das Unternehmen freut sich darüber hinaus, Mark Stevenson als neuen Chief Sales Officer im Juli begrüßen zu dürfen. Mark ist gebürtiger Amerikaner und lebt seit vielen Jahren in Europa. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren im Bereich der Roboterlogistik bei bekannten Unternehmen wie JBT oder Dematic. Seine internationale Erfahrung in der direkten und indirekten Vertriebsentwicklung wird für BALYO ein Pluspunkt sein, um die weltweite Vermarktung seiner Lösungen zu beschleunigen. In seiner neuen Rolle wird Mark für die Vertriebsleitung und den Kundenservice der Gruppe verantwortlich sein.

Pascal Rialland, Geschäftsführer von BALYO: „Mit diesem Standort verfügt BALYO über eine Anlage, die unserem Anspruch gerecht wird, unsere technologische Führung zu erhalten und gleichzeitig zum Nutzen unserer Kunden weiterhin auf Innovation zu setzen. Dieser Standort ist auch eine großartige Gelegenheit, unsere Vertriebsdynamik zu unterstützen. Wir können unseren Kunden und Interessenten jetzt in der Praxis den Mehrwert unserer Roboter in komplexen Umgebungen und für diversifizierte Logistikanwendungen demonstrieren. Wir freuen uns auch, unseren langjährigen Kunden und Partner FM Logistic begrüßen zu dürfen, der durch diese Kooperation die Qualität und Relevanz unserer Lösungen bestätigt und ein unverzichtbarer Partner sein wird, um dieses Center zu einem weltweiten Standard und operativen Erfolg zu machen. Schließlich freue ich mich sehr, Mark in unserem Team begrüßen zu dürfen. Er bestätigt das enorme Beschleunigungspotenzial eines solchen Centers.“

Nächste Finanzmitteilung BALYO: Umsatz für das 1. Halbjahr 2021, 22. Juli 2021.

