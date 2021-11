Banc of California meldet Dividende

Die amerikanische Banc of California Inc. (ISIN: US05990K1060, NYSE: BANC) zahlt ihren Aktionären eine Dividende von 6 US-Cents aus. Die Auszahlung erfolgt am 3. Januar 2022 (Record date: 15. Dezember 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,24 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 21,18 US-Dollar (Stand: 4. November 2021) bei 1,13 Prozent.

Die Banc of California mit Sitz in in Santa Ana in Kalifornien ist 1941 gegründet worden und firmiert als Holding, unter deren Dach die Banc of California operiert. Im Oktober 2021 wurde die Akquisition von PMBC vollzogen. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 23,17 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 19,05 Mio. US-Dollar im Vorquartal, wie am 21. Oktober berichtet wurde.

Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2021 mit 43,98 Prozent im Plus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 1,33 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. November 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de