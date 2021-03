Als Chefin von Ark Investment ist Cathie Wood verantwortlich für den größten aktiv gemanagten ETF in der Branche. Der Ark Innovation ETF hat im vergangenen Jahr eine Performance von 150 Prozent hingelegt und Woods zu einem großen Star der Branche gemacht. Mittlerweile werden die Transaktionen von Cathie Wood mit Argusaugen beobachtet. Während viele Anleger in der abgelaufenen Woche extrem nervös geworden sind, hat die Chefin von Ark Investment einen kühlen Kopf bewahrt. Obwohl ihr ETF rund 15 Prozent eingebüßt hat, ist Cathie Wood fleißig auf Einkaufstour gegangen. Ihre Devise – schon seit Wochen: Buy the Dip!

Auch Experten haben es schwer!

Die starke Performance in 2020 hat Ark Investment seit Anfang des neuen Jahres einen Mittelzufluss von fast 6 Milliarden Dollar beschert, wie CNBC unter Berufung auf FactSet berichtet. Viele natürlich in der Hoffnung, dass Cathie Wood 2021 ihr Kunststück aus dem abgelaufenen Jahr noch einmal wiederholt. Aber der Investmentstar hat es im neuen Jahr deutlich schwerer: Die Zins- und Inflationsängste sind auch nicht spurlos am ETF von Ark Investment vorbeigegangen. Der Ark Innovation hat in der vergangenen Woche rund 10 Prozent verloren. Von seinem Hoch ist er mittlerweile rund 25 zurückgekommen und seit Jahresanfang liegt der Ark Innovation ETF etwas mehr als 6 Prozent hinten. Cathie Wood jammert jedoch nicht, sie ist weiter fleißig auf Shopping-Tour. Laut CNBC Pro (Bezahlschranke) stockte Woods in der vergangenen Woche für fast 350 Millionen Dollar die Positionen von Teladoc Health (620.000 Aktien – rund 120 Millionen Dollar) und Zoom Video Communications (660.000 Aktien – rund 227 Millionen Dollar) auf.

Nicht die einzigen Käufe

Neben Teledoc und Zoom standen in dieser Woche weitere Aktien auf dem Einkaufszettel von Cathie Wood. Bei der Zillow Group (320.124 Aktien), Square (292.665 Aktien), Roku (120.366 Aktien) und Shopify (29.279 Aktien) hat Ark Investments ebenfalls zugeschlagen. Weiter hat Wood in der vergangenen Woche die Aktien Unity Software , Beam Therapeutics, Berkley Lights , Fate Therapeutics , Exact Sciences und 10X Genomics gekauft.

Es ist nicht verwunderlich das Cathie Wood bei ihren Aktien-Favoriten noch einmal nachgelegt hat. Sie geht nicht davon aus, dass die aktuelle Phase lang anhält.

Bereits vergangenen Woche sagte Wood auf einem Webinar: “Ich mag die Angst, die wir erlebt haben, vor allem, weil ich nicht glaube, dass sie anhalten wird. Ich bin froh, dass es eine Realitätsprüfung in Bezug auf die spekulativen Schritte gibt, die im Innovationsbereich stattgefunden haben.” Da hatte Wood kurz zuvor die Position von Tesla aufgestockt.

Warren Buffett würde dem neuen Star der Branche wohl voll zustimmen. Schließlich hat er für solche Phase auch einen Spruch geprägt: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind.“ Dieses Motto hat Cathie Wood in den vergangenen Woche zweifelsfrei umgesetzt. Ark Investment hat aber nicht nur zugekauft. Bei einigen Positionen wurden auch Anteile abgebaut.

Stratasys, Splunk, Snap, Regeneron Pharmaceuticels, Pinterest, Novartis und Intercontinental Exchange scheint Ark Investment in Zukunft nicht mehr so viel zuzutrauen.

Das Cathie Wood in einer solch schwierigen Phase an den Märkten offensiv dazukauft, ist schon „a strong move“! Sollte der Plan aufgehen, dann werden dem neuen Investmenstar mit Sicherheit noch mehr Follower ganz genau auf die Finger schauen.

