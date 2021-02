Bank Bär fährt dank Börsenboom deutlich mehr Gewinn ein

Zürich (Reuters) - Der Börsenboom hat der Bank Julius Bär 2020 Schub verliehen.

Der Gewinn des Schweizer Vermögensverwalters kletterte um 50 Prozent auf 698 Millionen Franken, wie Bär am Montag mitteilte. Die starken Ausschläge an den Finanzmärkten als Folge der Coronavirus-Krise hätten die Volumen im Wertpapier-Handel angekurbelt und dem Institut zu höheren Gebühreneinnahmen verholfen. Belastend wirkte dagegen eine Rückstellung von 73 Millionen Franken zur Beilegung von Geldwäsche- und Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Weltfußballverband Fifa in den USA sowie Belastungen bei der italienischen Tochter Kairos im Umfang von 190 Millionen Franken.

Bär sammelte Neugeld von 15,1 Milliarden Franken entsprechend 3,5 Prozent des Bestandes ein. Ende 2020 verwaltete der Konzern 434 Milliarden Franken. Angesichts des guten Ergebnisses will Bär die Dividende um 17 Prozent auf 1,75 Franken je Aktie hochschrauben. Das Institut plant ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 450 Millionen Franken, das voraussichtlich von März 2021 bis Ende Februar 2022 laufen soll. Bär bekräftige die Ziele für 2022.