BANK OF AMERICA - Bald wieder deutlich aufwärts?

Die Aktie von Bank of America befindet seit März 2009 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Dezember 2019 erreichte sie ein Rallyhoch bei 35,72 USD. Anschließend geriet der Wert massiv unter Druck. Im Coronacrash im letzten Jahr fiel der Wert bis auf ein Tief bei 17,95 EUR.

Von dort aus erholte sich die Aktie wieder. Am 23. Februar 2021 gelang sogar erstmals ein Anstieg über 35,72 USD. Seit 03. März notiert der Wert konstant über dieser Marke. Nach einem Hoch bei 43,49 USD kam es allerdings im Juni und Juli 2021 noch einmal zu einem Rücksetzer in Richtung dieser Marke.

Nach einem Tief bei 36,51 USD zog die Aktie wieder an. Am 06. August brach die Aktie nach einem Aufwärtsgap zwischen 39,06 USD und 39,47 USD über den Abwärtstrend seit Juni nach oben aus. Nach einem Hoch bei 42,28 USD kam es in den letzten Tagen aber zu Gewinnmitnahmen.

Gestern kam es zu einer bullischen Kerze, die aber im luftleeren Raum schwebt und heute in der Eröffnung keine Bestätigung findet. Die gestrige Erholung nach dem Tagestief bei 40,61 USD wird teilweise wieder abverkauft.

Wo bieten sich neue Chancen?

Die Gewinnmitnahmen der letzten Tage könnten noch etwas anhalten. Ein Rücksetzer in das Gap vom 06. August und dabei an das log. 50 % Retracement der letzten kleinen Aufwärtsbewegung bei 39,29 USD erscheint möglich. Von dort aus könnte es zu einem Angriff auf das Rallyhoch bei 43,49 USD kommen. Und ein Ausbruch über dieses Hoch würde den Weg in Richtung des Allzeithochs bei 55,08 USD aus dem November 2006 ebnen.

Sollte es allerdings zu einem Tagesschlusskurs unter diesem Gap, also unter 39,06 USD kommen, würde die Marke bei 35,72 USD wieder ins Blickfeld rücken.

Bank of America - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)