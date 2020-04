BANK OF AMERICA - Käufer streiken nach Zahlen

Bank of America Corp. verfehlt im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,40 USD die Analystenschätzungen von 0,46 USD. Der Umsatz mit 22,8 Mrd. USD unter den Erwartungen von 22,91 Mrd. USD.

Diese Zahlen wurden gestern vor Eröffnung der US-Börsen veröffentlicht. Die Aktie reagierte daraufhin negativ und verlor 6,49 %.

Nach dem massiven Absturz im Zuge der Finanzkrise 2008/09 drehte die Aktie von Bank of America nach einem Tief bei 2,53 USD im März 2009 wieder nach oben und kletterte bis 27. Dezember 2019 mit einem Hoch bei 35,70 USD auf den höchsten Stand seit Oktober 2008. Danach lief der Wert einige Wochen auf hohem Niveau seitwärts. Aber Mitte Februar setzte massiver Verkaufsdruck ein. Die Aktie durchbrach ihren Aufwärtstrend seit März 2009 und fiel auf ein Tief bei 17,95 USD.

Seit diesem Tief erholt sich der Wert. Dabei kletterte er bisher auf ein Hoch bei 25,32 USD und damit an das log. 50 % Retracement der Abwärtsbewegung ab 12. Februar 2020. Damit näherte er sich auf dem gebrochenen Aufwärtstrend ab März 2009 stark an, der aktuell bei ca. 26,52 USD verläuft. Die Erholung der letzten Wochen könnte also ein Pullback an diesen Trend darstellen. Diese Erholung lässt sich bisher in einem Aufwärtstrendkanal eingrenzen. Mit dem Rückschlag in den letzten Tagen näherte sich der Wert der Unterkante dieses Kanals bei heute ca. 21,39 USD stark an. Dieser Trendkanal könnte sich zudem noch als bärischen Flagge erweisen.

Bullen müssen aufpassen

Trotz der starken Erholung in den letzten Tagen ist die Aktie von Bank of America noch keineswegs auf der sicheren Seite. Sollte es zu einem stabilen Rückfall unter 21,39 USD kommen, würden nämlich Abgaben in Richtung 17,95 USD und sogar 12,82 USD drohen. Sollte der Wert allerdings stabil über 26,52 USD ausbrechen, dann könnte es zu einem weiteren Anstieg in Richtung 30,56 USD kommen.

Bank of America - Aktie

