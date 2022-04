Bank of America warnt vor erheblichen Risiken

Replaced by the video

Es ist Freitag. Und das ist die einzige gute Nachricht heute. Die Bank of America spricht von “erheblichen Risiken” am Kapitalmarkt, der Schmerz stünde erst am Anfang. Und wir sehen sehr viele Abstufungen von Sektoren: Transport, Nahrungsmittelaktien, Restaurants, Verpackungsbereich und auch der PC-Sektor wird von unterschiedlichen Analysten reduziert. Das Thema meistens das gleiche: Margendruck, schlechteres Konsumentenverhalten, und die Gefahr, dass die Aussichten für das 2. Halbjahr reduziert werden. Trotzdem: ein gutes Wochenende!

0:00 - Intro

0:25 - Bank of America sieht schwarz

3:25 - Inflation aus Rezession

10:18 - Downgrades: Transport (u.a. UPS), Restaurants, Verpackung

12:13 - HP nur neutral, WD40 reduziert trotz gutem Quartal

14:11 - Macey’s , Beiersdorf pessimistisch, LVMH, Berichte

16:04 - China: Zero Tolerance (u.a.: Alibaba, Baidu)

18:35 - Spotify, Robin Hood

19:20 - Boeing mit “breaking news”

#finanzmarkt #openingbell