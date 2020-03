Bank of England - Arbeiten international zusammen gegen Virus-Folgen

London (Reuters) - Die britische Notenbank will das Bankensystem und die Konjunktur vor den Folgen der Conoravirus-Pandemie schützen.

Dazu werde eng mit dem Finanzministerium und internationalen Partnern zusammengearbeitet, sagte ein Sprecher der Bank of England am Montag in London. "Die Bank beobachtet weiterhin die Entwicklungen und bewertet ihre möglichen Auswirkungen auf die globale und britische Wirtschaft sowie auf das Finanzsystem." Durch die Zusammenarbeit mit heimischen und internationalen Behörden solle sichergestellt werden, "dass alle notwendigen Schritte zum Schutz der Finanz- und Währungsstabilität unternommen werden".