Bank of England hält Leitzins konstant

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins trotz anders lautender Spekulationen nicht angehoben. Der Leitzins betrage weiterhin 0,1 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses in London mit. Analysten hatten mehrheitlich mit dieser Entscheidung gerechnet. An den Finanzmärkten hatte es zuvor Vermutungen gegeben, die Notenbank könnte auf die erhöhte Inflation reagieren und ihren Zins erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie anheben./bgf/jsl/stk