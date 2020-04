Bank of Hawaii meldet Dividende

Die Bank of Hawaii Corp. (ISIN: US0625401098, NYSE: BOH) zahlt eine Quartalsdividende von 67 US-Cents je Aktie an ihre Investoren, wie am Montag mitgeteilt wurde. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 12. Juni 2020 (Record date: 29. Mai 2020).

Das Bankinstitut aus Honolulu schüttet auf das Gesamtjahr gerechnet 2,68 US-Dollar an seine Investoren aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 59,44 US-Dollar (Stand: 20. April 2020) bei 4,51 Prozent. Die Bank of Hawaii ist 1897 gegründet worden. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Nettogewinn von 34,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 58,8 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Montag berichtet wurde. Im Gesamtjahr 2019 betrug der Gewinn 225,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 219,6 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2020 weist die Aktie an der Wall Street ein Kursminus von 37,1 Prozent auf. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. April 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de