Bank of Montreal schüttet Dividende für das zweite Quartal aus

Die Bank of Montreal (ISIN: CA0636711016, TSE: BMO) zahlt am 26. Mai 2022 eine Quartalsdividende von 1,33 CAD je Aktie an die Aktionäre aus. Record date ist der 2. Mai 2022. Im Dezember 2021 erfolgte im Vergleich zum letzten Quartal (1,06 CAD) eine Anhebung der Dividende um 25 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 5,32 CAD ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 144,67 CAD bei 3,68 Prozent (Stand: 1. März 2022). Der Bankkonzern zahlt seit 1829 ununterbrochen eine Dividende an die Aktionäre und weist damit die längste Dividendenhistorie in Kanada auf. Die Bank of Montreal ist 1817 gegründet worden und ist damit das älteste Bankinstitut in Kanada. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal (31. Januar) des Fiskaljahres 2022 einen Nettogewinn auf bereinigter Basis von 2,58 Mrd. CAD nach 2,04 Mrd. CAD im Vorjahr, wie ebenfalls am 1. März berichtet wurde. Der Umsatz betrug 7,72 Mrd. CAD (Vorjahr: 6,98 Mrd. CAD). Die Bank of Montreal-Aktie ist an der Börse von Toronto gelistet und liegt dort seit Jahresbeginn 2022 mit 6,23 Prozent im Plus (Stand: 1. März 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 93,80 Mrd. CAD. Redaktion MyDividends.de