Bank of Nova Scotia zahlt Dividende aus

Die kanadische Bank of Nova Scotia (ISIN: CA0641491075, NYSE/TSE: BNS) schüttet am heutigen Mittwoch eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,90 kanadischen Dollar (CAD) an die Aktionäre aus (Record day war der 6. April 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt die Bank of Nova Scotia (Scotiabank) 3,60 CAD an die Anteilsinhaber. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 78,27 CAD (Stand: 27. April 2021) bei 4,60 Prozent. Seit der Gründung im Jahr 1832 wird ununterbrochen eine Dividende ausgeschüttet. Die Bank of Nova Scotia erzielte im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 einen Gewinn von 2,40 Mrd. CAD nach 2,33 Mrd. CAD im Vorjahr, wie ebenfalls am 23. Februar 2021 berichtet wurde. Der Umsatz betrug 8,07 Mrd. CAD (Vorjahr: 8,14 Mrd. CAD). Im Gesamtjahr 2020 betrug der Umsatz 31,34 Mrd. CAD (Vorjahr: 31,03 Mrd. CAD). Die Bank of Nova Scotia ist Kanadas drittgrößtes Bankinstitut. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen über 88.000 Mitarbeiter und bietet seine Dienstleistungen in über 3.000 Filialen an. Die Aktie ist an der Börse von Toronto gelistet und liegt dort seit Jahresbeginn 2021 mit 13,76 Prozent im Plus (Stand: 27. April 2021). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 94,6 Mrd. CAD. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de