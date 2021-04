Bank von England will Regeln für kleine Banken nach Brexit vereinfachen

Frankfurt (Reuters) - Die britische Notenbank strebt nach dem Brexit eine Vereinfachung der Aufsichtsregeln für kleinere Geldhäuser an.

In puncto Sicherheit würden aber keine Kompromisse eingegangen, sagte Notenbank-Direktorin Victoria Saporta, zuständig für Aufsichtspolitik, am Donnerstag in einer Rede. "Worauf wir abzielen ist ein einfacheres System, das für kleinere Firmen auf effizientere Weise das gleiche Ausmaß an Stabilität liefert", führte sie aus. Die Bank von England veröffentlichte zudem ein Dikussionspapier, in dem sie ihre Überlegungen zur Überarbeitung von Regeln für kleinere Geldhäuser darlegt.

Mit dem Austritt aus der Europäischen Union kann Großbritannien in der Bankenregulierung von den Vorschriften abweichen, die für die Ländergemeinschaft gelten, und mehr eigene Wege gehen. Eines der Ziele ist, das Wachstum von insbesondere kleineren Finanzinstituten und Bausparkassen zu fördern. Damit soll für die handvoll Großbanken, die bislang den Markt dominieren, mehr Konkurrenz entstehen. Es gehe darum, diejenigen Banken zu identifizieren, die nicht international aktiv sind, erläuterte Saporta. Bei ihnen könne es einfachere Vorschriften geben, ohne dass ihre Stabilität dadurch sinke.