Bankaktie - Korrektur folgt auf Short-Squeeze

UniCredit S.p.A. - WKN: A2DJV6 - ISIN: IT0005239360 - Kurs: 8,342 € (XETRA)

Nach der jüngsten Analyse zu den Anteilsscheinen der italienischen Großbank ("UNICREDIT - Italienische Renditen im Sinkflug") gab es die skizzierte Korrekturbewegung in der Aktie.

Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Wie an der Fahnenstange ging es mit der Aktie seit Mitte Mai gen Norden, das hatte schon sehr den Charakter einer kräftigen Short-Squeeze. So ist es dann auch nicht überraschend gewesen, dass diese Rally-Bewegung - wie in der jüngsten Betrachtung avisiert - in einer scharfen Korrektur endete.

Innerhalb dieser Korrektur setzte der Wert am Montag zeitweise deutlich unter den EMA50 im Tageschart zurück. Dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt konnte allerdings auf Tagesschlusskurs Basis verteidigt werden und war die Basis für die jüngste Erholung.

Solange das Tief vom Montag nun nicht sieht wieder unterboten wird, hat die Aktie durchaus noch weiteres Erholungspotential in Richtung des EMA200 im Tages Chart knapp unterhalb der 10,00 EUR Marke.

Unterhalb des Tagestiefs vom Montag wäre dieses Szenario allerdings sofort zu den Akten zu legen.

Mehr Charts. Mehr Desktops. Mehr Mobilität. Mehr Guidants. Ab 9 Euro im Monat. Jetzt Guidants PRO holen!

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)