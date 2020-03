Banken bleiben auf Teil der AMS-Kapitalerhöhung sitzen

München (Reuters) - Der österreichische Sensor-Spezialist AMS hat mit einer Kapitalerhöhung wie geplant 1,65 Milliarden Euro für die Übernahme von Osram eingesammelt.

Allerdings blieben die begleitenden Investmentbanken - allen voran UBS und HSBC - auf 38 Prozent der AMS-Aktien sitzen, wie das Unternehmen am Dienstag in Premstätten bei Graz mitteilte. Die Banken müssen nun versuchen, die 72,4 Millionen nicht platzierten Aktien im Wert von 666 Millionen Franken (umgerechnet 628 Millionen Euro) am Aktienmarkt unterzubringen. Die Kapitalerhöhung war zur Zitterpartie geworden, nachdem die AMS-Aktie in der Coronakrise kräftig abstürzte.