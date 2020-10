Banken-Sektor: Starke Barclays-Zahlen ziehen die Branche mit nach oben – Commerzbank-Aktie profitiert zudem von Goldman-Sachs-Studie

Die heute veröffentlichten Quartalszahlen der britischen Großbank Barclays sind sehr gut an der Börse angenommen worden und bescheren den Papieren deutliche Gewinne. Die Papiere rückten in London um zuletzt fast sechs Prozent vor und wurden so sektorweit zur maßgeblichen Stütze. Auch die restliche Branche konnte in deren Windschatten steigen, so ging es für die Aktien der Deutschen Bank um 2,6 Prozent hoch, während jene der Commerzbank im MDax 3,1 Prozent gewannen.

Unter dem Strich verdiente Barclays im dritten Quartal 611 Millionen britische Pfund (677 Mio Euro), wie es am Freitag in London mitteilte. Das war rund dreimal so viel wie von Analysten im Schnitt erwartet. So gingen die Erträge in der Krise nicht so stark zurück wie befürchtet, und drohende Kreditausfälle belasteten nicht so stark wie gedacht. Ein Jahr zuvor war Barclays wegen hoher Schadenersatzzahlungen an geschädigte Kreditnehmer in die roten Zahlen gerutscht.

Wie Analyst Jason Napier von der UBS in einem ersten Kommentar betonte, sind die Resultate auf ganzer Linie besser als erwartet ausgefallen. Laut Analyst Neil Wilson von Markets.com glich das Institut seine Schwäche im Privatkundengeschäft durch das Investmentbanking mehr als aus – ähnlich wie zuvor schon viele US-Häuser.

Der Commerzbank-Aktie kam derweil auch eine Studie von Goldman Sachs zu Hilfe. Darin beschäftigte sich Jernej Omahen mit dem Konsolidierungsbedarf in der Branche und nannte das Frankfurter Geldhaus als Kandidaten. In sein Kursziel bezog er deshalb einen Bonus für eine mögliche Übernahme ein. Er sieht nun Luft nach oben bis 7,20 Euro, was einem Kurspotenzial von deutlich mehr als der Hälfte entspricht.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Anton Violin / Shutterstock.com

